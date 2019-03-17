Водитель администрации сгорел в автомобиле в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-17T15:45:36+03:00

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В поселке Южный Нагайбакского района обнаружили тело мужчины, который сгорел в собственном автомобиле, сообщает районная газета «Восход».

Несколько лет назад мужчина приехал в поселок из Казахстана. Устроился водителей в отдел образования районной администрации. С обязанностями справлялся, не имел нареканий. Картину портила его гражданская супруга. Она нигде не работала и порой выпивала.

Тело погибшего нашли в его же сгоревшем автомобиле. Что случилось, теперь предстоит выяснить следствию.

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ИСТОЧНИК KP.RU