Водитель администрации сгорел в автомобиле в Челябинской области
В поселке Южный Нагайбакского района обнаружили тело мужчины, который сгорел в собственном автомобиле, сообщает районная газета «Восход».
Несколько лет назад мужчина приехал в поселок из Казахстана. Устроился водителей в отдел образования районной администрации. С обязанностями справлялся, не имел нареканий. Картину портила его гражданская супруга. Она нигде не работала и порой выпивала.
Тело погибшего нашли в его же сгоревшем автомобиле. Что случилось, теперь предстоит выяснить следствию.
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ИСТОЧНИК KP.RU