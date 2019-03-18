2019-03-18T07:34:13+03:00
Общество

На авиабазе в Челябинске появится вторая эскадрилья бомбардировщиков Су-34

Ее сформируют уже до конца года
Валентина ВАГАНОВА
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Су-34 вмещает в себе сразу три самолета: истребитель, штурмовик и фронтовой бомбардировщик.Су-34 вмещает в себе сразу три самолета: истребитель, штурмовик и фронтовой бомбардировщик.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В составе авиационного полка в Шаголе скоро появятся новые самолеты. В него включат вторую эскадрилью многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Она будет сформирована до конца года.

— Полк будет полностью перевооружен на современные Су-34, численность которых достигнет 24 единиц, — рассказал «Российской газете» командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Су-34 поступили на вооружение ЦВО в прошлом году, это позволило сформировать в округе первую эскадрилью из 18 сверхзвуковых самолетов. В этом году к ним добавится еще шесть истребителей.

СПРАВКА КП

Су-34 может выполнять сразу три задачи: как истребитель, штурмовик и фронтовой бомбардировщик. Он способен поражать как наземные, так и воздушные объекты противника в любое время суток и при любых метеорологических условиях. Бомбардировщик может находиться в воздухе очень долго, ограничение для него только в физических возможностях пилотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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