2019-03-18T07:10:05+03:00
Общество

Юный знаток анатомии из Челябинской области покорил зрителей шоу «Лучше всех!» на Первом канале

Мальчик рассказал, как работает пищеварительная система и поставил «диагнозы» российским звездам [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Миша мечтает стать врачом.Миша мечтает стать врачом.
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Шестилетний Миша Мараков из Магнитогорска увлекается анатомией, в совершенстве знает, какой орган какую функцию выполняет, и даже его название латинском. Мечтает стать врачом, но каким, пока не решил. Своими знаниями мальчик покорил зрителей на шоу Максима Галкина «Лучше всех» на Первом канале.

Ведущий предложил Мише определить по фото, что болит у человека. Показал снимки российских звезд. Миша давал смешные ответы, например, увидев снимок Ольги Бузовой, сказал: «У нее мозги болят, ничего не может придумать». А про танцующего Ивана Урганта: «У него судороги, кость болит. Трансплантация ему поможет».

После такой разминки Миша в костюме горошка и Максим в костюме пиццы совершили «путешествие по пищеварительной системе»: юный врач подробно рассказал о том, что происходит с едой после того, как она попадает в рот.

«Миниатюрный профессор анатомии», как назвал Мишу ведущий, изучает человеческий организм по медицинским книжкам, которые остались у его мамы со студенческих времен. Мишина мама, Ирина Маракова, окончила медицинский, а сейчас работает в медцентре менеджером.

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Юный знаток анатомии из Челябинской области Михаил Мараков выступил на программе Лучше всех! .Михаил Мараков, 6 лет, Магнитогорск. Увлекается анатомией, знает, какая еда полезна для мозга, где вырабатывается соляная кислота, какие функции выполняет печень и почему двенадцатиперстная кишка называется именно так.

ИСТОЧНИК KP.RU

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