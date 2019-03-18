Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-18T07:42:34+03:00

Пламя тушили семь пожарных и две единицы техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ночь на 18 марта, в Копейске сгорел дом, где жила семья с двумя детьми. Огонь вспыхнул во втором часу ночи, когда уже все спали. Хорошо, в доме был установлен пожарный извещатель. Он среагировал на дым и подал сигнал жильцам.

Родители с детьми успели выбраться, но пожар оставил семью буквально без всего.

— По поручению губернатора Бориса Дубровского министерство социальных отношений области окажет материальную помощь семье, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Напомним, уже второй год в Челябинской области действует программа по бесплатному оснащению частных домов пожарными извещателями. Их ставят в дома и квартиры пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU