Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства
В ночь на 18 марта, в Копейске сгорел дом, где жила семья с двумя детьми. Огонь вспыхнул во втором часу ночи, когда уже все спали. Хорошо, в доме был установлен пожарный извещатель. Он среагировал на дым и подал сигнал жильцам.
Родители с детьми успели выбраться, но пожар оставил семью буквально без всего.
— По поручению губернатора Бориса Дубровского министерство социальных отношений области окажет материальную помощь семье, — рассказали в пресс-службе главы региона.
Напомним, уже второй год в Челябинской области действует программа по бесплатному оснащению частных домов пожарными извещателями. Их ставят в дома и квартиры пенсионеров, инвалидов, ветеранов и многодетных семей.
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ИСТОЧНИК KP.RU