В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-18T08:39:41+03:00

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На прошлой неделе в Челябинской области вздрогнули маршрутчики. ГИБДД массово проверяла общественный транспорт в рамках операции «Маршрутка-нелегал». Нарушений выявили полно. В Челябинске их насчиталось 621. Почти три десятка автобусов вывели с маршрутов и поставили на штрафстоянки.

— Инспекторы пробили по базе 1615 водителей-иностранцев. Из них 133 маршрутчика находились на территории России незаконно. Всех их отправят на родину, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

30 водителей привлекли за неуплату штрафов. Трем даже назначили административный арест.

Напомним, операция «Маршрутка-нелегал» проходила с 11 по 15 марта. Ее основная цель была повысить безопасность горожан при проезде на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU