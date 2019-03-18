2019-03-18T08:39:41+03:00
Общество

В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала

Госавтоинспекторы подвели итоги операции «Маршрутка-нелегал»
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинске выявлено 621 нарушение водителями маршруток. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.В Челябинске выявлено 621 нарушение водителями маршруток. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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На прошлой неделе в Челябинской области вздрогнули маршрутчики. ГИБДД массово проверяла общественный транспорт в рамках операции «Маршрутка-нелегал». Нарушений выявили полно. В Челябинске их насчиталось 621. Почти три десятка автобусов вывели с маршрутов и поставили на штрафстоянки.

— Инспекторы пробили по базе 1615 водителей-иностранцев. Из них 133 маршрутчика находились на территории России незаконно. Всех их отправят на родину, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

30 водителей привлекли за неуплату штрафов. Трем даже назначили административный арест.

Напомним, операция «Маршрутка-нелегал» проходила с 11 по 15 марта. Ее основная цель была повысить безопасность горожан при проезде на общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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