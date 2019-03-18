В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала
На прошлой неделе в Челябинской области вздрогнули маршрутчики. ГИБДД массово проверяла общественный транспорт в рамках операции «Маршрутка-нелегал». Нарушений выявили полно. В Челябинске их насчиталось 621. Почти три десятка автобусов вывели с маршрутов и поставили на штрафстоянки.
— Инспекторы пробили по базе 1615 водителей-иностранцев. Из них 133 маршрутчика находились на территории России незаконно. Всех их отправят на родину, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
30 водителей привлекли за неуплату штрафов. Трем даже назначили административный арест.
Напомним, операция «Маршрутка-нелегал» проходила с 11 по 15 марта. Ее основная цель была повысить безопасность горожан при проезде на общественном транспорте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU