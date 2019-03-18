2019-03-18T09:37:00+03:00
Происшествия

Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области

Он действовал по схеме, жертвой которой до сих пор становятся сотни заботливых родителей
Андрей АБРАМОВ
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Аферист забрал у пенсионерки 10 000 руб. Фото: Михаил ФРОЛОВАферист забрал у пенсионерки 10 000 руб. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Его судили за грабеж, он вышел и попробовал освоить новую сферу — мошенничество. Житель Златоуста позвонил пенсионерке и представился ее сыном. Сказал, что попал в беду и ему срочно нужно 10 тысяч рублей. В противном случае его могут посадить.

Дальше действовал по классической для подобных афер схеме. Примчался к пожилой женщине и под видом человека, который за вознаграждение решит проблему ее сына, забрал деньги.

— Подозреваемого отправили в изолятор. Ему грозит до пяти лет колонии. Призываем граждан не терять бдительности. Не стоит доверять звонкам с неизвестных телефонных номеров. О преступлении необходимо незамедлительно сообщать в отдел полиции или по телефону 02, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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