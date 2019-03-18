Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-18T09:37:00+03:00

Он действовал по схеме, жертвой которой до сих пор становятся сотни заботливых родителей

Изменить размер текста: A A

Его судили за грабеж, он вышел и попробовал освоить новую сферу — мошенничество. Житель Златоуста позвонил пенсионерке и представился ее сыном. Сказал, что попал в беду и ему срочно нужно 10 тысяч рублей. В противном случае его могут посадить.

Дальше действовал по классической для подобных афер схеме. Примчался к пожилой женщине и под видом человека, который за вознаграждение решит проблему ее сына, забрал деньги.

— Подозреваемого отправили в изолятор. Ему грозит до пяти лет колонии. Призываем граждан не терять бдительности. Не стоит доверять звонкам с неизвестных телефонных номеров. О преступлении необходимо незамедлительно сообщать в отдел полиции или по телефону 02, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU