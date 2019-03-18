Ликвидация. Мэр Елистратов потребовал вывезти из Челябинска кучи снега

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-18T11:03:44+03:00

Если город не избавить от завалов, мы поплывем

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Венеция — романтичный город. Но если улицы и дворы Челябинска затопит талыми водами, случиться коммунальное ЧП. Потому в понедельник, 18 марта, глава города Владимир Елистратов потребовал срочно вывезти все снежные кучи на специальные полигоны. Не дожидаясь жаркого солнца. Тем более, что прогноз погоды выдает устойчивый дневной «плюс».

— Неизвестно, как поведут себя ливневки. Их мы сейчас очищаем. Система может не справиться с большими объемами воды, — сказал Елистратов.

И вывезти завалы должны не только муниципальные коммунальные службы, но все собственники, ответственные за уборку прилегающих к их зданиям и заведениям территорий. Контролирует процесс «освобождения города» управление благоустройства администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU