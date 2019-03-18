В Челябинске испекли полутораметровый пряник

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-18T12:58:14+03:00

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Челябинцы угостились полутораметровым пряником. Такой сладкий подарок горожанам подготовили сотрудники компании «Дело Вкуса».

— Огромный, полутораметровый пряник в форме солнца был изготовлен и доставлен на празднование Масленицы в парк им А. С. Пушкина, — рассказывают в кейтеринговой компании. — Всем желающим досталось по кусочку.

Отметим, что это далеко не первый рекорд, который компания «Дело Вкуса» радует жителей Челябинска. Так, на Масленицу в 2010 году сотрудники компании изготовили десять блинов диаметром в один метр, а на Масленицу в 2011 году — блинный торт высотой полтора метра. Но, пожалуй, самый запоминающийся рекорд был установлен в 2012 году — гигантский петушок-леденец на палочке весом 233 кг. Этот рекорд был зарегистрирован Книгой рекордов России.

Делать рекорды на праздник Масленицы стало уже доброй традицией. Чем же сотрудники компании «Дело Вкуса» порадуют нас следующей весной? Свои идеи и пожелания можно оставить на сайте или в официальной группе компании ВКонтакте.

Автор самой удачной идеи получит приз и сможет принять участие в презентации рекорда.

ИСТОЧНИК KP.RU