2019-03-18T14:34:47+03:00
Экономика

ВТБ в Челябинской области подключил к Единой биометрической системе пять отделений

До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ обеспечил сбор данных клиентов в рамках Единой биометрической системы в 270 отделениях во всех регионах присутствия банка в России, в том числе в четырех офисах в Челябинске и одном в Магнитогорске. До конца 2019 года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ.

К Единой биометрической системе подключены отделения ВТБ в Челябинске по следующим адресам: ул. Кирова, 1; пр. Ленина, 28; пр. Ленина, 83; ул. Салютная, 2. Также подключен офис в Магнитогорске по адресу: пр. К. Маркса, 190. Найти ближайший офис, позволяющий пройти биометрическую регистрацию, можно в разделе «Отделения и банкоматы» на официальном сайте ВТБ.

Для того, чтобы сдать биометрические данные, необходимо стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг (эту процедуру можно совершить в офисе банка). Далее с помощью специального оборудования клиента фотографируют и записывают его голос. После проверки полученные данные поступают в Единую биометрическую систему. Для действующих клиентов ВТБ весь процесс займет от трех до пяти минут.

- Открытие 270 точек в рамках обширной региональной сети означает, прежде всего, рост уровня доступности государственных и банковских услуг с применением Единой биометрической системы. В любом из оборудованных отделений ВТБ граждане могут сдать биометрические образцы лица и голоса в полном соответствии с требованиями Банка России. Мы активно поддерживаем реализацию инициатив ЦБ по обеспечению удобного и безопасного доступа населения к финансовым услугам, — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

- В настоящее время мы разрабатываем сервис, который позволит без посещения офиса заключить договор комплексного обслуживания и открыть мастер-счет. Он будет доступен уже в середине 2019 года. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги. Это, безусловно, повысит доступность банковских услуг жителям и в отдаленных населенных пунктах, – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

К Единой биометрической системе ВТБ подключился одним из первых - с 1 июля 2018 года сбор данных стартовал в офисах Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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