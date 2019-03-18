Жительница Челябинской области через суд выселила собак из соседской квартиры

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-18T16:31:44+03:00

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Соседи Татьяны из Миасса заядлые собачники. В своей квартире они приютили немало хвостатых. Но любовь к животным перешла все границы, когда из квартиры стал исходить неприятный запах, а вой и лай начали мешать другим жильцам.

Долгое время весь дом терпел. Затем были разговоры с собачницами, но они ни к чему не привели. Татьяна не выдержала, собрала письменные жалобы со всех недовольных и пошла в суд. Она потребовала, чтобы соседи убрали и продезинфицировали квартиру, а собак выселили.

— Суд сослался на положения п. 4 ст. 30 Жилищного кодекса РФ, согласно которых собственник обязан поддерживать квартиру в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме, — рассказали в пресс-службе Миасского городского суда Челябинской области.

Собачники участвовать в заседании отказались, но теперь им придется думать, куда пристроить своих питомцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU