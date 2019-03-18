В Челябинской области рецидивисты украли из магазина полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-18T17:29:24+03:00

Им грозит до шести лет тюрьмы

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В Сатке обокрали магазин, расположенный на втором этаже одного из домов по улице 50 лет Октября. Воры проникли сюда ночью, разбив стеклопакет. Вскрыли сейф и забрали 527 тысяч. Сотрудники обнаружили пропажу утром, когда пришли на работу, вызвали полицию.

Полицейские поймали воров. Ими оказались двое 24-летних местных жителя. Несмотря на молодой возраст, они уже привлекались за такие же преступления.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Часть похищенных денег, 244 тысячи, возвращены полицейскими, остальные задержанные успели потратить, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до шести лет тюрьмы и штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU