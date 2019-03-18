Бизнесмен из Челябинской области, не плативший налоги, вернул бюджету 30 млн, чтобы не сесть в тюрьму

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-18T18:17:14+03:00

По статье, которую ему вменяли, он мог лишиться свободы на два года

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В Озерске директор коммерческого предприятия долгое время не платил налоги. Из-за этого на него возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Но узнав, что за это преступление светит до двух лет тюрьмы, бизнесмен вернул бюджету все до копейки.

Три года назад предприниматель предоставил в налоговую ложную информацию, из-за которой ему неверно исчислили сумму налога на прибыль. С этого все и пошло, задолженность выросла до 30 млн рублей.

— Поскольку подозреваемый в полном объеме возместил причиненный ущерб бюджетной системе РФ, следователем вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU