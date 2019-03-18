В Магнитогорске две недели разыскивают 23-летнего парня
Родственники и волонтеры просят помощи в поисках
Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните по номеру 02. Фото: Легион-СПАС.
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Николай Солдаткин пропал 5 марта. Вышел из дома по проспекту Ленина 17/1 и больше его никто не видел. Вторую неделю родственники, вместе с волонтерами и полицией, пытаются найти парня.
Приметы: на вид около 20−22 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, лицо европейского типа, светло-русые короткие волосы, на шее с левой стороны послеоперационный шрам.
Юноша был одет в короткую темно-синюю куртку, черные джинсы, черную шапку и черные ботинки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Николая, позвоните этим людям: 8-908-576-47-33 — Мария, 8-909-097-72-60 — Раис или в полицию по номеру 02.
ИСТОЧНИК KP.RU