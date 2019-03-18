Рейд по маршруткам в Челябинске повысил пассажиропоток трамваев и троллейбусов

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-18T20:01:31+03:00

У троллейбусов приток пассажиров вырос на 10 процентов, у трамваев — на 4 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Из-за борьбы с нелегальными машрутками часть горожан пересела на электротранспорт. Об этом сегодня, 18 марта, заявил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко на аппаратном совещании в мэрии. По его словам, пассажиропоток в трамваях и троллейбусах увеличился, а следовательно, возросла и прибыль предприятия.

— На прошлой неделе в Челябинске проводилось оперативное мероприятие «Маршрутка-нелегал». По его результатам в «ЧелябГЭТ» ежедневно рос пассажиропоток. У троллейбусов приток пассажиров вырос на 10 процентов, у трамваев — на 4 процента. Это привело к повышению выручки и благоприятно сказывается на финансово-экономической деятельности предприятия, — рассказал Александр Павлюченко.

Операция «Маршрутка-нелегал» проходила с 11 по 15 марта. В Челябинске инспекторы ГИБДД выявили 621 нарушение водителями маршруток. Почти три десятка автобусов вывели с маршрутов и поставили на штрафстоянки. Поймали 133 водителя-нелегала.

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ИСТОЧНИК KP.RU