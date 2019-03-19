2019-03-19T06:24:15+03:00
Общество

На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату

Освободить их от занимаемых должностей потребовала прокуратура
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушение закона о трудоустройстве в двух детских садах Нагайбакского района. Руководители этих дошкольных учреждений имели судимость.

— Ранее суд признал заведующих детсадами виновными по статье «Присвоение или растрата». Оба приговора вступили в законную силу. По закону осужденные должны были сразу же уволиться. Однако в ходе проверки выяснилось, что они продолжают занимать свои должности, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокурор потребовал от начальника районного управления образования расторгнуть трудовые договоры с осужденными заведующими.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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