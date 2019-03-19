На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату
Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушение закона о трудоустройстве в двух детских садах Нагайбакского района. Руководители этих дошкольных учреждений имели судимость.
— Ранее суд признал заведующих детсадами виновными по статье «Присвоение или растрата». Оба приговора вступили в законную силу. По закону осужденные должны были сразу же уволиться. Однако в ходе проверки выяснилось, что они продолжают занимать свои должности, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Прокурор потребовал от начальника районного управления образования расторгнуть трудовые договоры с осужденными заведующими.
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ИСТОЧНИК KP.RU