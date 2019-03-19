На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату

СЕГОДНЯ 05:27 2019-03-19T06:24:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили нарушение закона о трудоустройстве в двух детских садах Нагайбакского района. Руководители этих дошкольных учреждений имели судимость.

— Ранее суд признал заведующих детсадами виновными по статье «Присвоение или растрата». Оба приговора вступили в законную силу. По закону осужденные должны были сразу же уволиться. Однако в ходе проверки выяснилось, что они продолжают занимать свои должности, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Прокурор потребовал от начальника районного управления образования расторгнуть трудовые договоры с осужденными заведующими.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU