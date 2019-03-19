Жителей Магнитогорска удивил кот, умеющий открывать домофон

СЕГОДНЯ 07:22 2019-03-19T07:22:12+03:00

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Житель магнитогорской многоэтажки снял на камеру мобильного умного кота, который научился открывать подъездную дверь. Снимок появился в социальной сети в группе «Черное & Белое Магнитогорск».

На фото усатый обитатель подъезда одной лапой зацепился за электромагнит, установленный на двери, а другой жмет кнопку домофона. Куклачев со своими дрессированными котами нервно курит в сторонке.

«Вот такие у нас коты в подъезде живу. Соседка прикормила сразу трех бездомных », — пишет автор поста.

Смышленый кот удивил интернет-пользователей. «Матроскина», буквально, забросали комплиментами.

— «Крутой кот! Умнее некоторых людей», «коту 100 баллов за сообразительность», «подсмотрел, наверно, за жильцами , как они двери открывают и повторил, чтобы выходить на улицу", — восхищаются магнитогорцы.

Однако нашлись и такие, кто не поверил автору фото.

— «Бедный кот, хвост поджат, значит боится. Может вы его сами к двери приклеили?», — спрашивают у автора поста комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU