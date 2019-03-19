2019-03-19T07:38:34+03:00
Общество

«Комсомольская правда» дарит скидки на красоту, развлечения и корм для животных

Новый номер полезной газеты уже в продаже
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Конные прогулки, посещение соляной пещеры, поход в театр, проживание в парке семейного отдыха – и все это за полцены! Такие щедрые акции достанутся всем читателям, которые купят новый выпуск ежедневной газеты «Комсомольская правда» от 19 марта. Также обладателям этого номера достанутся скидки на корм для собак и поход в Молодежный театр.

Покупай полезную газету «Комсомольская правда» каждый вторник и проводи время с пользой для себя и семейного бюджета!

Газету «Комсомольская правда» от 19 марта 2019 года можно приобрести во всех киосках с печатью и магазинах продажи прессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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