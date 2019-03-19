2019-03-19T07:55:39+03:00
Общество

Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области

Особые правила вводятся на период паводка
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Проезд грузовиков по южноуральским трассам ограничат с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Запрет коснется большегрузных машин с нагрузкой на ось выше 6 тонн. Для проезда по региону водителям фур надо будет получить специальное разрешение у областного минтранса.

Особые правила вводятся на период паводка — не более 30 суток, чтобы большегрузы не разбили дороги.

Ограничения движения не коснутся тракторов МТЗ-80, Т-40 и их аналогов, машин, которые используют для дорожного ремонта, пассажирских автобусов, транспортных средств Минобороны, перевозчиков продуктов питания, кормов для скота, лекарств, удобрений и еще ряда товаров, а также грузовиков, совершающих международные рейсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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