Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области
Проезд грузовиков по южноуральским трассам ограничат с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Запрет коснется большегрузных машин с нагрузкой на ось выше 6 тонн. Для проезда по региону водителям фур надо будет получить специальное разрешение у областного минтранса.
Особые правила вводятся на период паводка — не более 30 суток, чтобы большегрузы не разбили дороги.
Ограничения движения не коснутся тракторов МТЗ-80, Т-40 и их аналогов, машин, которые используют для дорожного ремонта, пассажирских автобусов, транспортных средств Минобороны, перевозчиков продуктов питания, кормов для скота, лекарств, удобрений и еще ряда товаров, а также грузовиков, совершающих международные рейсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU