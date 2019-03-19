В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку
Авария произошла утром 19 марта около развязки улиц Дарвина и Троицкого тракта. По словам очевидцев, водитель «Хендай Солярис» по неизвестным причинам вылетел с проезжей части на остановку общественного транспорта «ЦРМ». К счастью, людей в этот момент там не было.
«Легковушка» снесла одну из опор остановочного комплекса. В результате крыша металлической конструкции не выдержала и рухнула на автомобиль. Самостоятельно вызволить свою машину из плена у водителя «Хендай Солярис» вряд ли получится.
По предварительной информации в дорожном происшествии никто не пострадал.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев по поводу этого ДТП пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU