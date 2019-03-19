2019-03-19T09:28:35+03:00
Происшествия

В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку

Крыша остановочного комплекса рухнула на автомобиль
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "ЧП|ДТП Челябинск"Фото: vk.com "ЧП|ДТП Челябинск"
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Авария произошла утром 19 марта около развязки улиц Дарвина и Троицкого тракта. По словам очевидцев, водитель «Хендай Солярис» по неизвестным причинам вылетел с проезжей части на остановку общественного транспорта «ЦРМ». К счастью, людей в этот момент там не было.

«Легковушка» снесла одну из опор остановочного комплекса. В результате крыша металлической конструкции не выдержала и рухнула на автомобиль. Самостоятельно вызволить свою машину из плена у водителя «Хендай Солярис» вряд ли получится.

По предварительной информации в дорожном происшествии никто не пострадал.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев по поводу этого ДТП пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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