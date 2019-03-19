На Таганае выпало рекордное количество снега

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-19T09:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Мартовский снег в здешних краях — явление привычное. Впрочем, добавляют в пресс-службе национального парка «Таганай», снег тут случается и в апреле, и в мае, и даже в июне .

Последний мартовский снегопад прибавил сугробам Тайгана сразу 30 см. За 36 часов выпало 25 мм, немного не дотянуло до месячной нормы (29 мм).

Полного таяния, по данным многолетних наблюдений, стоит ждать не раньше конца апреля — начала мая. Так, в 2012 году снег на Двуглавой сопке стаял уже к 20 апреля, а в 2014-м — только к 14 мая.

Кстати, в марте национальному парку исполнилось 28 лет. Своим этот праздник считают не только сотрудники, но сотни тысяч людей, хотя бы раз побывавших здесь.

Поклонники хрустальной тишины и бесконечных просторов говорят, что Таганай влюбляет в себя на всю жизнь. И манит снова и снова. Нужно помнить, какая хрупкая эта красота. И вместе хранить её для тех, кто придёт потом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU