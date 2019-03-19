Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-19T13:09:36+03:00

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Александра Вострикова из Озерска прогуливалась с собакой во дворе. Тут пес заприметил маленького серого котейку и стал лаять. От испуга котенок сиганул на дерево. Забрался относительно невысоко, на пару метров, а спуститься уже не смог.

– Своего питомца я тут же приструнила, а котенка с дерева сняла. У нас в районе много собак бегает, страшно за него стало, поэтому решила отнести домой, – говорит Александра.

Пушистый оказался нескромным и очень активным. С большим аппетитом поел, подружился и поиграл с кошками Александры, а собаке дал по носу за лай.

Малыша забрала молодая семья. Фото: Александра Вострикова.

– У меня полон дом питомцев, оставить котенка себе не могла. Малышу примерно месяца три, зубки еще не сменились. Чистый, подумала, что у него есть хозяева, и он просто вышел погулять. Сфотографировала, выложила пост в соцсетях в надежде, что хозяева объявятся или найдутся новые.

Владельцы хвостатого так и не нашлись, зато откликнулась молодая семья с ребёнком, готовая забрать животное. Сейчас котенок обживается в новом доме.

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ИСТОЧНИК KP.RU