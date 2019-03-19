В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
В ночь на 19 марта в одном из домов по улице Гагарина вспыхнула квартира на четвертом этаже. Черный дым из окон перепугал жильцов, в МЧС посыпались звонки.
Пожарные примчались за несколько минут. Развернули рукава, эвакуировали из подъезда восемь жильцов, троих вывели на улицу с помощью спаскомплектов.
Как позже выяснилось, квартира загорелась из-за самогонного аппарата. Он разгерметизировался и рванул. К счастью, хозяева не пострадали. Но пожар уничтожил вещи, мебель и две оконные рамы.
— Огонь тушили пожарные подразделения по повышенному рангу пожара «1 БИС». Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения горения на соседние квартиры. На месте работали 27 пожарных и шесть единиц техники, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Это уже не первый подобный случай в Челябинске. Несколько лет назад по той же причине пострадала квартира на Свердловском проспекте. Обошлось без пожара, но жилищу также потребовался серьезный ремонт.
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ИСТОЧНИК KP.RU