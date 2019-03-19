2019-03-19T14:45:17+03:00
Происшествия

В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата

Прибор стал причиной крупного пожара
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Огонь тушили 27 пожарных и шесть машин. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.Огонь тушили 27 пожарных и шесть машин. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В ночь на 19 марта в одном из домов по улице Гагарина вспыхнула квартира на четвертом этаже. Черный дым из окон перепугал жильцов, в МЧС посыпались звонки.

Пожарные примчались за несколько минут. Развернули рукава, эвакуировали из подъезда восемь жильцов, троих вывели на улицу с помощью спаскомплектов.

Как позже выяснилось, квартира загорелась из-за самогонного аппарата. Он разгерметизировался и рванул. К счастью, хозяева не пострадали. Но пожар уничтожил вещи, мебель и две оконные рамы.

— Огонь тушили пожарные подразделения по повышенному рангу пожара «1 БИС». Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, не допустив распространения горения на соседние квартиры. На месте работали 27 пожарных и шесть единиц техники, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Это уже не первый подобный случай в Челябинске. Несколько лет назад по той же причине пострадала квартира на Свердловском проспекте. Обошлось без пожара, но жилищу также потребовался серьезный ремонт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске
Отель «Золотой пляж» оштрафовали за сброс канализации в озеро Тургояк
На Таганае выпало рекордное количество снега
В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку
Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области
«Комсомольская правда» дарит скидки на красоту, развлечения и корм для животных
Жителей Магнитогорска удивил кот, открывающий домофонную дверь
На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату
Рейд по маршруткам в Челябинске повысил пассажиропоток трамваев и троллейбусов
В Магнитогорске две недели разыскивают 23-летнего парня
Бизнесмен из Челябинской области, не плативший налоги, вернул бюджету 30 млн, чтобы не сесть в тюрьму
В Челябинской области рецидивисты украли из магазина полмиллиона рублей
Жительница Челябинской области через суд выселила собак из соседской квартиры
ВТБ в Челябинской области подключил к Единой биометрической системе пять отделений
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В Челябинске испекли полутораметровый пряник
Ликвидация. Мэр Елистратов потребовал вывезти из Челябинска кучи снега
Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области
В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала
Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства
Юный знаток анатомии из Челябинской области покорил зрителей шоу «Лучше всех!» на Первом канале