2019-03-19T18:47:07+03:00
Происшествия

В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров

Нарушители охотились на лосей и косуль
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МВД Челябинской области
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Жителя Челябинска и двух жителей Каслинского района задержали с поличным. Во время обысков в их домах полицейские обнаружили 300 килограммов мяса косули, кабана и лося, а также две головы косули.

Кроме этого браконьеры хранили дома целый оружейный арсенал. Оперативники изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов, прицелы, тепловизор и арбалет. У одного их охотников нашли газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. На часть ружей не было разрешительных документов. Судя по всему, они занимались не только браконьерством, но и незаконным оборотом оружия.

— В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам незаконной охоты и незаконного хранения оружия, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Все изъятые при обысках предметы переданы на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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