В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров

СЕГОДНЯ 18:47 2019-03-19T18:47:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Челябинска и двух жителей Каслинского района задержали с поличным. Во время обысков в их домах полицейские обнаружили 300 килограммов мяса косули, кабана и лося, а также две головы косули.

Кроме этого браконьеры хранили дома целый оружейный арсенал. Оперативники изъяли 14 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов, прицелы, тепловизор и арбалет. У одного их охотников нашли газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. На часть ружей не было разрешительных документов. Судя по всему, они занимались не только браконьерством, но и незаконным оборотом оружия.

— В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам незаконной охоты и незаконного хранения оружия, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Все изъятые при обысках предметы переданы на экспертизу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU