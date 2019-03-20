2019-03-20T00:06:05+03:00
Общество

В Челябинске продается квартира с бюстом Аполлона Бельведерского

И копией башни Биг Бен на кухне
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: chelyabinsk.n1.ruФото: chelyabinsk.n1.ru
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То ли элитная «трешка», то ли музей? Внимание челябинцев привлекли два необычных объявления на одном из сайтов недвижимости. Они появились в разделе вторичное жилье сравнительно недавно.

В одном речь идет о пятикомнатной квартире в элитном доме в Калининском районе. На фото шикарные гостиные, кабинет и спальня. Всюду картины в золоченых рамах. А в прихожей установлен бюст Аполлона Бельведерского, придающий интерьеру древнегреческое величие.

Стоит такая квартира 6 млн 600 тысяч рублей. Продавец обещает оставить новому владельцу мебель, кухонный гарнитур и бытовую технику. Про гипсовую статую в объявлении ничего не сказано.

Еще одна квартирка с удивительным элементом декора находится на 11 этаже высотки в центре Челябинска. Ее неповторимость заключается в огромных часах - копии знаменитой башни Биг Бен, установленной в центре просторной кухни. Цена этой трехкомнатной квартиры 5 млн 200 тысяч рублей.

Фото: chelyabinsk.n1.ru

Фото: chelyabinsk.n1.ru

По данным сайта недвижимости, на котором опубликованы объявления, оба объекта с копиями всемирно известных достопримечательностей относятся к среднему ценовому сегменту.

Элитным считается жилье стоимостью свыше 10 млн. рублей. Сейчас Челябинске выставлены на продажу около 100 таких квартир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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