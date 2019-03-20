На улице в центре Челябинска до конца года закроют движение из-за строительства ФОКа

СЕГОДНЯ 05:37 2019-03-20T05:47:45+03:00

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В Центральном районе Челябинска из-за строительства физкультурно-оздоровительного комплекса до 31 декабря частично перекроют движение по одной из улиц. Об этом предупредили в городской администрации.

Завтра, 21 марта, закроют участок дороги по улице Васенко от улицы Маркса до дома №153 по улице Труда — гостиницы Малахит. Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

Спортивный комплекс в центре города возведут для сотрудников и ветеранов полиции. На эти работы подрядчик получит более 170 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU