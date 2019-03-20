В Челябинской области потеплеет до плюс 9 градусов
Погода побалует южноуральцев весенними температурами. На этой неделе днем столбики термометров будут показывать только плюс. Сегодня, 20 марта, синоптики обещают самый теплый день — на западе области воздух прогреется до +9. В остальных районах будет +4, +5.
В четверг и пятницу ожидается +2, +7. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах образуется гололедица. Но на выходных будет солнечно и +4.
В Челябинске сегодня +1,+3, без осадков. Утром город накрыл густой туман. Горожане пожаловались в соцсетях на сильный запах гари и першение в горле. Причина этому НМУ первой степени. Режим «черного неба» продержится до сегодняшнего вечера.
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ИСТОЧНИК KP.RU