2019-03-20T08:12:59+03:00
Происшествия

В Челябинской области подросток угнал машину, чтобы покататься

Наездившись, парень вернул автомобиль на место, но «уголовки» ему не избежать
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В полиции возбудили уголовное дело за угон.В полиции возбудили уголовное дело за угон.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Жительница поселка Великопетровка, что в Карталинском районе, чуть не поседела, когда увидела, что во дворе нет ее «жигуленка». Кто-то ночью угнал его. Хозяйка автомобиля скорее вызвала полицию.

Угонщика удалось поймать по горячим следам. Им оказался 15-летний паренек. Он уже не раз привлекался к административной ответственности, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Подросток рассказал полицейским, что перелез через забор, свободно сел в машину и завел ее родным ключом — хозяйка оставила в замке зажигания. Накатавшись, машину вернул.

— Возбуждено уголовное дело за угон. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Выбежала ночью из кафе и пропала»: в Челябинске четвертый день ищут 30-летнюю девушку
В Челябинской области потеплеет до плюс 9 градусов
На улице в центре Челябинска до конца года закроют движение из-за строительства ФОКа
В Челябинске продается квартира с бюстом Аполлона Бельведерского
Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе
В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров
Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске