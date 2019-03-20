В Челябинской области подросток угнал машину, чтобы покататься
Жительница поселка Великопетровка, что в Карталинском районе, чуть не поседела, когда увидела, что во дворе нет ее «жигуленка». Кто-то ночью угнал его. Хозяйка автомобиля скорее вызвала полицию.
Угонщика удалось поймать по горячим следам. Им оказался 15-летний паренек. Он уже не раз привлекался к административной ответственности, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Подросток рассказал полицейским, что перелез через забор, свободно сел в машину и завел ее родным ключом — хозяйка оставила в замке зажигания. Накатавшись, машину вернул.
— Возбуждено уголовное дело за угон. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас угонщик находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU