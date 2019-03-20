«Выбежала ночью из кафе и пропала»: в Челябинске четвертый день ищут 30-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-20T09:00:36+03:00

Если вы знаете, где находится этот человек, позвоните по номеру 02.

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Челябинку Ирину Михалину (Вандышеву) последний раз видели 17 марта в Металлургическом районе, в пять утра вышла из кафе. Родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисковый отряд «Легион-СПАС». Ориентировки распространили по всем соцсетям. Сейчас поисковики расклеивают листовки на ЧМЗ.

— Ирина была в кафе «Багира», оттуда выбежала с сумкой и курткой в руке, больше ее не видели, — написала в соцсетях родственница пропавшей Елена.

Приметы: рост 160-165 см, светлые волосы, короткая стрижка «каре».

Была одета в черное платье, белую куртку, черные капроновые колготки, с собой была черная сумка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Ирины, позвоните по телефону: +7-908-811-6903 — Алексей или +7-9000-955-267 — Татьяна, а также в полицию по номеру 02.

ИСТОЧНИК KP.RU