2019-03-20T09:46:13+03:00
Происшествия

Жительницу Челябинской области посадили в колонию за избиение 4-летнего пасынка

Она била ребенка, пока отца не было дома
Валентина ВАГАНОВА
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Суд приговорил мачеху к трем годам колонии.Суд приговорил мачеху к трем годам колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каслях осудили 50-летнюю жительницу за истязание ребенка. Она издевалась над четырехлетним сыном своего мужа, пока супруг был в десятидневной командировке. Мачеха больно хватала мальчика за руки, била по ногам и лицу. От ударов у ребенка даже оставались кровоподтеки.

— Суд признал подсудимую виновной по статье «Истязание» и назначил ей три года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Свою вину подсудимая признала. К слову, это уже не первая ее судимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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