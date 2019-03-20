Жительницу Челябинской области посадили в колонию за избиение 4-летнего пасынка
В Каслях осудили 50-летнюю жительницу за истязание ребенка. Она издевалась над четырехлетним сыном своего мужа, пока супруг был в десятидневной командировке. Мачеха больно хватала мальчика за руки, била по ногам и лицу. От ударов у ребенка даже оставались кровоподтеки.
— Суд признал подсудимую виновной по статье «Истязание» и назначил ей три года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Свою вину подсудимая признала. К слову, это уже не первая ее судимость.
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ИСТОЧНИК KP.RU