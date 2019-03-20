Борис Дубровский отказался участвовать в представлении нового главы региона

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-20T12:05:47+03:00

В зале заседаний аншлаг. На встречу с новым главой региона прибыли чиновники и депутаты. Фото: Инна КУМЕЙКО

Подавший в отставку губернатор Челябинской области не будет общаться с элитой и выходить к прессе

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Полпред президента в УрФО Николай Цуканов официально представит врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера 20 марта. Собрание начнется в здании правительства Челябинской области в 14:00. На нем не будет присутствовать Борис Дубровский, подавший в отставку.

— Борис Дубровский не будет участвовать в официальной церемонии, — передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» из здания правительства.

Алексей Текслер прилетел в Челябинск рано утром. В первой половине дня он принимал дела. Напомним, 19 марта Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. Выборы нового главы региона состоятся в сентябре.

P.S.: Позже все-таки выяснилось, что Дубровский пришел на собрание. Он был без галстука.

ИСТОЧНИК KP.RU