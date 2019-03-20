Двойное убийство произошло на кладбище в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-20T14:05:20+03:00

Убитые раньше работали на другом кладбище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Днем 20 марта полицейских вызвали на Успенское кладбище Челябинска. Рядом с административным зданием застрелили двух мужчин. Медики не успели спасти убитых, хотя по сообщениям очевидцев, первое время пострадавшие подавали признаки жизни.

На кладбище стянули много силовиков. Работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц. По нему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

— Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, раньше убитые работали на другом кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU