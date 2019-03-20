Жители Челябинска копят макулатуру и пластик, чтобы спасти бездомных животных
Челябинка Ирина Стюфеева не ест мясо и сдает в переработку лампочки, батарейки, текстиль. Сначала девушка просто боролась за чистоту родного города, а потом поняла, что при помощи вторсырья можно спасать бездомных животных.
Четыре года назад Ирина провела первую акцию по сбору макулатуры и пластиковых бутылок, а на вырученные с продажи вторсырья деньги купила корм и лекарства для собак и кошек, живущих в приюте «Лучик надежды».
— Такие акции теперь проводятся постоянно. Раз в один-два месяца, — рассказывает Ирина. — В общей сложности мы собрали больше трех тысяч кило вторсырья. К нашей акции подключились и взрослые, и дети. Некоторые организации копят бумагу целыми отделами. Мусор привозят и на «шестерках», и на мерседесах.
Такую гору вторсырья удается собрать волонтерам за одну акцию.
Помочь животным во время сбора макулатуры также можно деньгами — внести какую-то сумму или купить у организаторов экосумки, фруктовки, сувенирные кружки, светильники ручной работы. На эти деньги приют оплачивает «горящие» расходы: аренду помещения, лекарства, корма. Можно принести корм или игрушки для животин.
Очередной сбор вторсырья пройдет в воскресенье, 28 апреля, в сквере «Молодежный» у ТК «Башня» (перекресток Салютной и Горького). Подробная информация будет выложена в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU