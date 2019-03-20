Жителей Челябинской области приглашают свободно пройти флюорографию

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-20T16:29:58+03:00

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На этой неделе во всем мире будут отмечать День борьбы с туберкулезом. В честь этого медики приглашают желающих провериться на это опасное заболевание. Свободно сделать флюорографию можно в больницах в воскресенье, 24 марта. График работы в своем городе смотрите на сайте минздрава. Не забудьте паспорт и полис.

— В России в последние годы удалось снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. И все же они продолжают оставаться на высоком уровне. За последние пять лет показатель заболеваемости туберкулезом по Челябинской области снизился на 11 %, среди постоянно проживающего населения — на 10 %. На диспансерном наблюдении у фтизиатров находится 28 292 человека — это на 4 % меньше, чем два года назад, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Врачи отмечают, чтобы защитить себя от туберкулеза нужно, в первую очередь, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и больше отдыхать.

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ИСТОЧНИК KP.RU