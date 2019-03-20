Пивной магазин в центре Челябинска обязали убрать рекламу, призывающую налить

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-20T17:36:14+03:00

По мнению антимонопольной службы, реклама осуждает отказ от алкоголя. Фото: УФАС по Челябинской области.

Изменить размер текста: A A

Магазин разливного пива по улице Ленина должен убрать «наружку» с фасада, потому что она нарушает «Закон о рекламе». На огромном баннере девушка разговаривает по мобильнику, а рядом надпись «#Але Налей».

— Действующее законодательство запрещает использовать образы людей в рекламе алкогольной продукции, в том числе выполненные с помощью мультипликации. К тому же, указанный рекламный слоган «Але налей» фактически воспринимается как осуждение воздержания от употребления алкоголя, которым торгует магазин, — объяснили в челябинском управлении Федеральной антимонопольной службы.

По мнению антимонопольщиков, фраза «Але налей» может восприниматься в значении «Не отказывайся от…». А по закону реклама спиртного не должна осуждать воздержание от его употребления.

Магазин обязали убрать баннер, в противном случае руководство получит штраф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU