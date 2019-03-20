Пивной магазин в центре Челябинска обязали убрать рекламу, призывающую налить
Магазин разливного пива по улице Ленина должен убрать «наружку» с фасада, потому что она нарушает «Закон о рекламе». На огромном баннере девушка разговаривает по мобильнику, а рядом надпись «#Але Налей».
— Действующее законодательство запрещает использовать образы людей в рекламе алкогольной продукции, в том числе выполненные с помощью мультипликации. К тому же, указанный рекламный слоган «Але налей» фактически воспринимается как осуждение воздержания от употребления алкоголя, которым торгует магазин, — объяснили в челябинском управлении Федеральной антимонопольной службы.
По мнению антимонопольщиков, фраза «Але налей» может восприниматься в значении «Не отказывайся от…». А по закону реклама спиртного не должна осуждать воздержание от его употребления.
Магазин обязали убрать баннер, в противном случае руководство получит штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU