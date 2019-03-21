Браконьеры загнали косулю на оживленную улицу Златоуста

СЕГОДНЯ 06:03 2019-03-21T06:03:03+03:00

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Жители Златоуста засняли на улице живую косулю. Бедняга вышла из леса к людям и растерялась.

На видео видно, как зверь шагает по проезжей части дороги, навстречу автомобилям. А потом крадется вдоль стены жилой многоэтажки, прислушиваясь к каждому звуку. Читатели паблика, где разместили видеозапись, строят догадки, почему животное решило выйти из леса.

— Бедняга! Голодная, наверно. Жалко очень, — пишет Татьяна Вайцель.

— Не голодная! Очень много снега, вот и выбирает, где удобнее. Если бы браконьеры их не гоняли, не вышла бы в город, — предполагает Максим Микушин.

По данным паблика, местные власти отправили к зверю бригаду отлова. Она должна была поймать косулю и отвезти в лес.

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ИСТОЧНИК KP.RU