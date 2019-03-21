Отъявленный рецидивист попался на краже чайника в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:25 2019-03-21T07:25:32+03:00

И накликал проблемы с законом на свою подругу

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В Сосновском районе задержан рецидивист, который находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба регионального управления национальной Росгвардии.

Сторож заметил на территории СНТ незнакомую ему парочку. Огороды копать еще рано, а мужчина и женщина пришли в сад. По поведению визитеров было понятно, что в садовом товариществе они впервые. Сторож проявил бдительность и нажал на тревожную кнопку. На его вызов в СНТ приехал наряд Росгвардии.

— Наши сотрудники по базам данных проверили визитеров. Тут же выяснилось, что 42-летний мужчина был неоднократно судим и находится в федеральном розыске. Его 31-летняя спутница ранее не имела проблем с законом. Но теперь им обоим придется ответить за кражу в садах, — рассказали в пресс-службе.

Пока Росгвардия ехала на это вызов, пара успела вытащить из садового домика электрические приборы. Подозреваемых задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU