2019-03-21T07:25:32+03:00
Общество

Отъявленный рецидивист попался на краже чайника в Челябинской области

И накликал проблемы с законом на свою подругу
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Подозреваемых сдали в руки полиции.Подозреваемых сдали в руки полиции.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Сосновском районе задержан рецидивист, который находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба регионального управления национальной Росгвардии.

Сторож заметил на территории СНТ незнакомую ему парочку. Огороды копать еще рано, а мужчина и женщина пришли в сад. По поведению визитеров было понятно, что в садовом товариществе они впервые. Сторож проявил бдительность и нажал на тревожную кнопку. На его вызов в СНТ приехал наряд Росгвардии.

— Наши сотрудники по базам данных проверили визитеров. Тут же выяснилось, что 42-летний мужчина был неоднократно судим и находится в федеральном розыске. Его 31-летняя спутница ранее не имела проблем с законом. Но теперь им обоим придется ответить за кражу в садах, — рассказали в пресс-службе.

Пока Росгвардия ехала на это вызов, пара успела вытащить из садового домика электрические приборы. Подозреваемых задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства
Двойное убийство на кладбище в Челябинске раскрыли по горячим следам
Браконьеры загнали косулю на оживленную улицу Златоуста
В Челябинске закрыли частный детсад «У Машеньки», где детей морили голодом
Пивной магазин в центре Челябинска обязали убрать рекламу, призывающую налить
Жителей Челябинской области приглашают свободно пройти флюорографию
Жители Челябинска копят макулатуру и пластик, чтобы спасти бездомных животных
Двойное убийство произошло на кладбище в Челябинске
Борис Дубровский отказался участвовать в представлении нового главы региона
В Челябинской области дочь выселила 70-летнюю мать из-за подруги
Жительницу Челябинской области посадили в колонию за избиение 8-летнего пасынка
«Выбежала ночью из кафе и пропала»: в Челябинске четвертый день ищут 30-летнюю девушку
В Челябинской области подросток угнал машину, чтобы покататься
В Челябинской области потеплеет до плюс 9 градусов
На улице в центре Челябинска до конца года закроют движение из-за строительства ФОКа
В Челябинске продается квартира с бюстом Аполлона Бельведерского
Правительство Челябинской области ушло в отставку в полном составе
В Челябинской области поймали банду вооруженных браконьеров
Убийцу королевы красоты из Магнитогорска приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске