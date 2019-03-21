2019-03-21T08:03:05+03:00
Происшествия

Двойное убийство на кладбище в Челябинске раскрыли по горячим следам

Душегуб действовал в одиночку
Лидия ПЕСКОВА
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Тела двух мужчин с огнестрельными ранами обнаружили в среду, 20 марта, на Успенском кладбище. Они работали смотрителями на погосте. Убийцу полиции удалось задержать по горячим следам, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Чтобы найти преступника, свои силы объединили Следственный комитет, ФСБ и полиция. Итогом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий стало задержание 33-летнего местного жителя. Он рассказал, что убил двух смотрителей в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, — замечают в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Скоро будет предъявлено обвинение.

Следствие собирает доказательства его вины. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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