Врио губернатора Алексей Текслер встретился с председателем Заксобрания Владимиром Мякушем

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-21T12:44:04+03:00

Обсудили вопросы экологии и подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

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Во вторник, 19 марта, Алексей Текслер в должности временно исполняющего обязанности губернатора прибыл в Челябинск. Полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил его членам правительства.

20 марта Текслер провел первую рабочую встречу. На аудиенцию прибыл председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

— Считаю правильным первую встречу провести с руководителем представительного органа власти. Надеюсь на конструктивное, партнерское взаимоотношение — для меня это крайне важно. Самое главное — принятие оперативных решений по ключевым задачам, которые стоят перед областью. В первую очередь, это вопросы экологии. Нужно решить вопрос со свалкой в Челябинске, — сказал Алексей Теслер.

Врио губернатора напомнил так же, что Челябинск и Магнитогорск включены в список городов с неблагоприятными условиями проживания. А в ЗСО есть комитет по экологии. Текслер уверен: у парламентариев есть предложения по улучшению ситуации.

В поле зрения врио губернатора — благоустройство Челябинска и подготовка города к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Напомним, 20 марта в связи с утратой доверия уволен министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик. ФАС выявила сговоры в сфере ремонта дорог в регионе. Участниками сговоров названы экс-губернатора Бориса Дубровского, миндортранс и компания «Южуралмост».

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ИСТОЧНИК KP.RU