В центре Челябинска перестали ломать фасад знакового дома
— Через год в Челябинске ожидаются саммиты ШОС и БРИКС. Мы ждали капитального ремонта фаса, а нам ломают стены, — говорит жительница дома №65 по пр. Ленина. — Работы были и внутри, коммерсанты в сотый раз делают перепланировку нашего несчастного цоколя под очередной магазин.
Дом в центре Челябинска — выявленное культурное наследие. Приметное здание возвели в 1937 году, и до начала «нулевых» фасад был идеальным образцом «сталинского ампира». А потом пришли коммерсанты. Они выламывали стены под окна-двери заведений. Цоколем в доме тоже владеет коммерческое предприятие, сдает его в аренду.
— Одно из окон на фасаде на проспекте Ленина переделывают во входную группу, — говорит Суханова. — Если будет магазин, нужен и пожарный выход с другой стороны дома. Значит, стену дома и там выломают?
Жители возмутились: зданию 82 года, капремонта ни разу не было. Дом в числе соседних зданий экспертизой рекомендовано включить в реестр объектов выявленного культурного наследия. Но экспертизу отправили на доработку: в список не вошло здание ДК им Дзержинского.
После того, как жители дома №65 по пр. Ленина обратились в прокуратуру, стройку приостановили. С жильцами встретился председатель областного Госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин. Он сказал, что проект отправлен на дополнительную экспертизу.
Но строительные леса с фасада дома не убраны.
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ИСТОЧНИК KP.RU