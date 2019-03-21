2019-03-21T13:08:22+03:00
Общество

В центре Челябинска перестали ломать фасад знакового дома

Проект перепланировки цокольного этажа «сталинки» отправлен на экспертизу
Ольга АНТОНОВА
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Многострадальный дом №65 пр пр. Ленина был украшением центра Челябинска. Фото: Юрий Латышев.Многострадальный дом №65 пр пр. Ленина был украшением центра Челябинска. Фото: Юрий Латышев.
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— Через год в Челябинске ожидаются саммиты ШОС и БРИКС. Мы ждали капитального ремонта фаса, а нам ломают стены, — говорит жительница дома №65 по пр. Ленина. — Работы были и внутри, коммерсанты в сотый раз делают перепланировку нашего несчастного цоколя под очередной магазин.

Дом в центре Челябинска — выявленное культурное наследие. Приметное здание возвели в 1937 году, и до начала «нулевых» фасад был идеальным образцом «сталинского ампира». А потом пришли коммерсанты. Они выламывали стены под окна-двери заведений. Цоколем в доме тоже владеет коммерческое предприятие, сдает его в аренду.

— Одно из окон на фасаде на проспекте Ленина переделывают во входную группу, — говорит Суханова. — Если будет магазин, нужен и пожарный выход с другой стороны дома. Значит, стену дома и там выломают?

Жители возмутились: зданию 82 года, капремонта ни разу не было. Дом в числе соседних зданий экспертизой рекомендовано включить в реестр объектов выявленного культурного наследия. Но экспертизу отправили на доработку: в список не вошло здание ДК им Дзержинского.

После того, как жители дома №65 по пр. Ленина обратились в прокуратуру, стройку приостановили. С жильцами встретился председатель областного Госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин. Он сказал, что проект отправлен на дополнительную экспертизу.

Но строительные леса с фасада дома не убраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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