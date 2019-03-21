«Врачу-вампиру» из Челябинска не успели провести психиатрическую экспертизу
21 марта в Ленинском райсуде избирали меру пресечения Борису Кондрашину. Его задержали за подделку диплома врача и нашли крупную партию наркотиков. Известность обвиняемый получил еще в начале «нулевых», когда убил и расчленил одноклассника.
Следствие по новым делам не успело завершиться. Еще даже не проведена психиатрическая экспертиза. Сыщики попросили у суда подержать Кондрашина в изоляторе до 19 апреля. Фемида ходатайство удовлетворила, посчитав, что на воле Кондрашин может скрыться.
«Дракула с Ленинского района» — так Бориса Кондрашина называли газеты Челябинска 20 лет назад. В 1999 году он, будучи десятиклассником, убил школьного товарища и расчленил его. На допросе парень сказал, что таким образом совершил ритуальное жертвоприношение языческим богам. При этом Кондрашин пил кровь жертвы. Спустя 20 лет он устроился врачом в челябинскую поликлинику, где его узнали выпускники школы.
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Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ
ИСТОЧНИК KP.RU