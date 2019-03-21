2019-03-21T14:11:13+03:00
Происшествия

«Врачу-вампиру» из Челябинска не успели провести психиатрическую экспертизу

Его решено оставить в СИЗО еще минимум на месяц
Андрей АБРАМОВ
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20 лет назад Борис расчленил одноклассника и выпил его кровь. Теперь он стал врачом.20 лет назад Борис расчленил одноклассника и выпил его кровь. Теперь он стал врачом.
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21 марта в Ленинском райсуде избирали меру пресечения Борису Кондрашину. Его задержали за подделку диплома врача и нашли крупную партию наркотиков. Известность обвиняемый получил еще в начале «нулевых», когда убил и расчленил одноклассника.

Следствие по новым делам не успело завершиться. Еще даже не проведена психиатрическая экспертиза. Сыщики попросили у суда подержать Кондрашина в изоляторе до 19 апреля. Фемида ходатайство удовлетворила, посчитав, что на воле Кондрашин может скрыться.

«Дракула с Ленинского района» — так Бориса Кондрашина называли газеты Челябинска 20 лет назад. В 1999 году он, будучи десятиклассником, убил школьного товарища и расчленил его. На допросе парень сказал, что таким образом совершил ритуальное жертвоприношение языческим богам. При этом Кондрашин пил кровь жертвы. Спустя 20 лет он устроился врачом в челябинскую поликлинику, где его узнали выпускники школы.

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Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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