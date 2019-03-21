На заводе в Магнитогорске взорвались газовые баллоны

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-21T14:45:50+03:00

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Два взрыва прогремели днем 21 марта в районе бывшего калибровочного завода. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

«Сначала горела крыша трехэтажного здания, а затем раздались два громких хлопка», — пишут в социальных сетях магнитогорцы.

Прибывшие на место происшествия пожарным удалось оперативно ликвидировали огонь. По предварительным данным причиной пожара стало нарушение техники безопасности.

— На крыше цеха металлоконструкций произошла разгерметизация трех газовых баллонов с последующим горением. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В результате взрыва пострадали два человека. Оба получили травмы и были госпитализированы в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU