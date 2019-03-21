Поехали! РЖД выделяет на ВСМ Екатеринбург — Челябинск 402 миллиарда

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-21T15:28:10+03:00

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Вот пока кто-то сомневался, быть или нет высокоскоростной связи между Екатеринбургом Челябинском, ОАО РЖД с решением определилось. На сайте Правительства РФ опубликована долгосрочная, до 2025 года, программа развития. В списке есть и высокоскоростная магистраль «Екатеринбург — Челябинск».

«Приоритетными являются следующие линии, составляющие потенциальный высокоскоростной железнодорожный трансконтинентальный коридор «Евразия»: Железнодорожный — Владимир — Гороховец с организацией движения от Москвы до Нижнего Новгорода как первая часть магистрали Москва — Казань; Казань — Екатеринбург; Екатеринбург — Челябинск; Москва — Красное», — говорится в документе.

В стройку уральской ВСМ планируется вложить: в 2019 году — 3 млрд руб; в 2020 году — 1 млрд 920 млн; в 2021 году — 76 млрд 160 млн руб; в 2022 — 2025 гг — 320 млрд.

Со строительством ВСМ прогнозируется эффект региональной экспансии скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения за счет значительного увеличения протяженности линий и создание в итоге единого опорного каркаса высокоскоростной железнодорожной сети в России. А в регионах надеются, что ВСМ станет драйвером экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU