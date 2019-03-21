В национальном парке «Таганай» выращивают хозяев тайги

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-21T15:50:29+03:00

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В среду, 20 марта, отмечается Международный день лесов. В этот день каждому из нас нужно крепко подумать о том, что леса — единственный источник чистого воздуха на планете.

Места двух лесных пожаров национального парка «Таганай» в Челябинской области сейчас засажены маленькими хвойными деревцами. Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе национального парка, под 18 тысяч 18 тыс штук зеленых колючих малышей отведено 6 гектаров.

На момент посадки рост саженца был от 10 до 20 см. В год деревце прибавляет до 20-30 см.Летом прошлого года таганайские «новоселы» подросли, в среднем, на 25 см.

Приоритет в выращивании — за елями. Ель, в отличие от сосны, лучше приживается. Район «Таганая» — елово-пихтовый.

Летом территорию будущей тайги пропалывают. Освобождают от травяной поросли малышей сотрудники парка и волонтеры.

— Оба пожара, на месте которых растет новый лес, случились по вине человека, — напоминают в пресс-службе национального парка.

Кстати, ученые выяснили, что за 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн кв км лесов. Сейчас леса на Земле занимают всего 38 кв км.

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ИСТОЧНИК KP.RU