В Магнитогорске Росгвардия застала убийцу на месте преступления
В ночь на четверг, 21 марта, бойцы вневедомственной охраны патрулировали улицы Магнитогорска. На одной из остановок по улице Грязнова они заметили драку и задержали ее участников прямо на месте. Одного из задержанных теперь будут судить за убийство, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.
— При виде патрульного автомобиля один мужчина сбросил на землю нож. Оказалось, что троица распивала спиртные напитки, а потом поссорилась. В ход пошли кулаки. И один из участников драки получил шесть ударов ножом прямо в грудь. Чуть позже мужчина скончался в больнице, — замечают в пресс-службе.
Предполагаемый 33-летний убийца передан сотрудникам полиции.
Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозят 15 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU