2019-03-21T17:43:19+03:00
Общество

Главе Челябинска запретили раздувать штат своих замов

Проект новой структуры администрации города отозван из Городской думы
Лидия ПЕСКОВА
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У Владимира Елистратова восемь замов, он хотел еще двух.У Владимира Елистратова восемь замов, он хотел еще двух.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Администрация Челябинска отозвала из Челябинской городской Думы проект документа, который должен был изменить структуру мэрии. Напомним, в городе собирались утвердить еще двух дополнительных заместителей мэра, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

По слухам, новый проект отозвали по требованию нового главы региона Алексея Текслера. Говорят, для начала Текслер намерен лично изучить действующую структуру администрации Челябинска и проверить последние кадровые назначения.

Документ собирались рассмотреть в эту пятницу, 22 марта. Сегодня мэрия отозвала проект без официального объяснения.

Сейчас у мэра Челябинска есть первый зам и еще семь заместителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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