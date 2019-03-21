Главе Челябинска запретили раздувать штат своих замов
Администрация Челябинска отозвала из Челябинской городской Думы проект документа, который должен был изменить структуру мэрии. Напомним, в городе собирались утвердить еще двух дополнительных заместителей мэра, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
По слухам, новый проект отозвали по требованию нового главы региона Алексея Текслера. Говорят, для начала Текслер намерен лично изучить действующую структуру администрации Челябинска и проверить последние кадровые назначения.
Документ собирались рассмотреть в эту пятницу, 22 марта. Сегодня мэрия отозвала проект без официального объяснения.
Сейчас у мэра Челябинска есть первый зам и еще семь заместителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU