Автоколонна Тотального диктанта везет в Челябинск Михаила Визеля
В воскресенье, 24 марта, в Челябинск прибудет автоколонна Тотального диктанта, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
По дороге из Владивостока в Таллин гости сделают остановку в нашем парке Гагарина, где в 17.00 проведут опрос жителей, результаты которого войдут в книгу о путешествии-2019.
В 18.00 в Государственном историческом музее Южного Урала состоится научно-популярная лекция кандидата филологических наук, члена Орфографической комиссии РАН, члена Экспертного совета Тотального диктанта, главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова. Он расскажет челябинцам интересные истории о русском языке. Компанию ему составит шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф переводчик и литературный обозреватель Михаил Визель. Он откроет секрет о том, что происходит со словами при переводе.
Тотальный диктант в Челябинске состоится 13 апреля 2019 года.
За ходом автопробега можно следить в интернете.
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ИСТОЧНИК KP.RU