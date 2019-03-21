Автоколонна Тотального диктанта везет в Челябинск Михаила Визеля

СЕГОДНЯ 19:35 2019-03-21T19:35:53+03:00

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В воскресенье, 24 марта, в Челябинск прибудет автоколонна Тотального диктанта, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

По дороге из Владивостока в Таллин гости сделают остановку в нашем парке Гагарина, где в 17.00 проведут опрос жителей, результаты которого войдут в книгу о путешествии-2019.

В 18.00 в Государственном историческом музее Южного Урала состоится научно-популярная лекция кандидата филологических наук, члена Орфографической комиссии РАН, члена Экспертного совета Тотального диктанта, главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова. Он расскажет челябинцам интересные истории о русском языке. Компанию ему составит шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф переводчик и литературный обозреватель Михаил Визель. Он откроет секрет о том, что происходит со словами при переводе.

Тотальный диктант в Челябинске состоится 13 апреля 2019 года.

За ходом автопробега можно следить в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU