Жительница Челябинска родила дочку 23 февраля, а сына 8 марта
11 лет назад в Международный женский день жительница Челябинска Наталья Овчинникова родила сына Максима. Казалось бы, ничего такого — у тысяч мужчин в России День рождения 8 марта. Но в этом году ситуация повторилась. Только теперь Наталья родила дочку в мужской праздник 23 февраля. Рожала мамочка оба раза сама, так что это не назначенная врачами дата, как в случае с операцией кесарева сечения.
— Специально подгадали что ли? — подшучивают родственники.
— Я сама удивлена. Так специально не запланируешь! — улыбается счастливая мама.
А уж папа-то как рад: такой подарок на праздник!
Дочку назвали Софией. Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Наталья, имя предложила она, но одобряли мужчины. Выбирали между Маргаритой, Софией и Есенией.
Малышка родилась ростом 52 см и вес 3270 г.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU