Жительница Челябинска родила дочку 23 февраля, а сына 8 марта

СЕГОДНЯ 04:28 2019-03-22T04:28:08+03:00

Малышка София спит в кроватке - пока не желает фотографироваться. Фото: из архива семьи Овчинниковых.

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11 лет назад в Международный женский день жительница Челябинска Наталья Овчинникова родила сына Максима. Казалось бы, ничего такого — у тысяч мужчин в России День рождения 8 марта. Но в этом году ситуация повторилась. Только теперь Наталья родила дочку в мужской праздник 23 февраля. Рожала мамочка оба раза сама, так что это не назначенная врачами дата, как в случае с операцией кесарева сечения.

— Специально подгадали что ли? — подшучивают родственники.

— Я сама удивлена. Так специально не запланируешь! — улыбается счастливая мама.

А уж папа-то как рад: такой подарок на праздник!

Дочку назвали Софией. Как рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск» Наталья, имя предложила она, но одобряли мужчины. Выбирали между Маргаритой, Софией и Есенией.

Малышка родилась ростом 52 см и вес 3270 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU