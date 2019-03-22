2019-03-22T04:58:27+03:00
Происшествия

В Челябинске лже-газовщики довели пенсионерку до смертельного инсульта

Родные считают, что бабушке могло стать плохо именно из-за их визита
Ирина КАРЕЛИНА
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Лже-газовщики орудуют по всей Челябинской области. Не открывайте незнакомцам! Фото из архива КПЛже-газовщики орудуют по всей Челябинской области. Не открывайте незнакомцам! Фото из архива КПФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Бабушка Тамара не брала трубку. Не дозвонившись, родные тут же приехали, и нашли ее на полу квартиры. Инсульт. Пенсионерка несколько суток провела в реанимации, но спасти ее уже не удалось. На днях женщину похоронили. Только тогда, от соседки, родственники узнали о том, что случилось в последние дни жизни пенсионерки.

Накануне печального события в ее квартиру постучали две неизвестные женщины. Сказали, что поверяют исправность газового оборудования. Одна из них попросилась в туалет, а потом попить воды. Добрая бабушка Тамара пустила. «Газовщица» возилась очень долго. Все не могла напиться. Вторая ждала ее якобы у порога.

— Когда женщины ушли, Тамара обнаружила, что вместе с ними пропали деньги — около 20 тыс. руб. А ведь только-только получила пенсию. В полицию не заявляла, нам не успела рассказать, только соседке. Та говорит, что она переживала очень сильно. Возможно, из-за этого и случился инсульт, — рассказали родственники журналисту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».

Впрочем, это далеко не первый случай. К примеру, в январе мы писали о том, что лже-газовщики украли у пенсионерки из Челябинской области сбережения на черный день. Будьте осторожны!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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