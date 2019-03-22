В Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест
Вчера, 21 марта, в Центральном суде Челябинска был продлен срок пребывания под стражей Ивана Юдакина до 6 июня 2019 г. Напомним, его подозревают в убийстве. Мужчине грозит пожизненное заключение.
У Юдакиных растут пятеро детей. К ним уже приходили из отдела по делам несовершеннолетних.
— Мой муж преступления не совершал! Невиновного содержат под стражей! Ему в СИЗО угрожают расправой те, кто причастен к преступлению. Он всерьез опасается за свою жизнь! — написала Валентина Юдакина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU