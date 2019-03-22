2019-03-22T05:21:51+03:00
Общество

В Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест

Он опасается за свою жизнь
Ирина КАРЕЛИНА
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В Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест. Фото из семейного архива ЮдакиныхВ Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест. Фото из семейного архива Юдакиных
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Вчера, 21 марта, в Центральном суде Челябинска был продлен срок пребывания под стражей Ивана Юдакина до 6 июня 2019 г. Напомним, его подозревают в убийстве. Мужчине грозит пожизненное заключение.

У Юдакиных растут пятеро детей. К ним уже приходили из отдела по делам несовершеннолетних.

— Мой муж преступления не совершал! Невиновного содержат под стражей! Ему в СИЗО угрожают расправой те, кто причастен к преступлению. Он всерьез опасается за свою жизнь! — написала Валентина Юдакина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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