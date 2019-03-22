СЕГОДНЯ 05:21 2019-03-22T05:21:51+03:00

В Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест. Фото из семейного архива Юдакиных

Он опасается за свою жизнь

Изменить размер текста: A A

Вчера, 21 марта, в Центральном суде Челябинска был продлен срок пребывания под стражей Ивана Юдакина до 6 июня 2019 г. Напомним, его подозревают в убийстве. Мужчине грозит пожизненное заключение.

У Юдакиных растут пятеро детей. К ним уже приходили из отдела по делам несовершеннолетних.

— Мой муж преступления не совершал! Невиновного содержат под стражей! Ему в СИЗО угрожают расправой те, кто причастен к преступлению. Он всерьез опасается за свою жизнь! — написала Валентина Юдакина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU