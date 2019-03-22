Житель Челябинской области вытащил соседа из горящего дома

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-22T08:45:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Травники Чебаркульского района вспыхнул деревянный дом. Дым и пламя увидели соседи, вызвали пожарных. Тут один из жителей заметил, что замка на дверях нет, значит, хозяин внутри. Не раздумывая, бросился за ним в горящее жилище.

Хозяин дома надышался дымом, самостоятельно выбраться из огненной ловушки не смог. Сосед вытащил его и передал прибывшим к тому моменту медикам.

— Сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела дознания. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового котла. Кроме того, сотрудники газовой службы отметили, что в установленном дома оборудовании недостает отдельных деталей, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU